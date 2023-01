Bluttat in NÖ: Schwestern lagen reglos in Einfahrt

Der heftige Streit, bei dem es mutmaßlich auch ums Erbe ging, hatte sich am Freitagnachmittag bereits in der Einfahrt des Grundstücks entzündet - und sollte gegen 17.15 Uhr vollends eskalieren. Mit einem Messer griff der jüngere Bruder seine beiden Schwestern im Alter von 58 und 59 Jahren an, eine erlitt so schwere Stichverletzungen, dass sie starb, die zweite sank schwerst verletzt in der Einfahrt zusammen. Danach griff der mutmaßliche Täter offenbar zur Schusswaffe und tötete sich selbst.