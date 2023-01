Alkofahrt: Ex-Rapidler Joelinton muss vor Gericht

„Ernste Situation“

Die Polizei von Northumbria zeigte Joelinton wegen „Fahrens oberhalb der vorgeschriebenen Alkoholgrenze“ an. Howe, dessen Team Tabellendritter ist, sagte, der Verein werde die Angelegenheit intern regeln. „Ich muss darüber nachdenken und es analysieren. Ich werde in Absprache mit ihm vor dem Spiel eine Entscheidung treffen“, erklärte der Trainer am Freitag gegenüber Reportern. „Es ist eine schwierige Situation. Jo war gestern sehr aufgebracht und ich denke, er weiß, wie ernst die Situation ist.“