Hereinspaziert: Besuch bei „Hanni“ Mikl-Leitner

Ein riesiges „I ♥ NÖ“ prangt auf ihrer blau-gelben Türmatte daheim in Klosterneuburg. Und drunter: „Wir stehen drauf!“ Das tun wir jetzt auch. Am Dreikönigstag. Statt der Sternsinger. Denn wenn Politiker im Wahlkampf sind, gibt es auch an Feiertagen keine Pause.