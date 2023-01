Vermissten-Familie: „Hört nicht auf zu suchen!“

Bereits am 3. Jänner wurde Matthias M. an einem Traumstrand auf der indonesischen Insel Nusa Penida beim Versuch, einem in Not geratenen Schwimmer zu helfen, von einer Welle ins Meer gezogen (die „Krone“ berichtete). Bis heute blieben Suchaktionen nach dem Niederösterreicher erfolglos – der Einsatz soll nun eingestellt werden.