Gemeinden setzen sich für leistbares Wohnen ein

Ebenau

In Ebenau steht dieses Jahr ein wichtiges Wohnprojekt an. So will Bürgermeister Johannes Fürstaller im Schoberhaus neun Wohnungen errichten, auch die Bibliothek soll Platz finden. Die Wohnungen sollen für alle Generationen sein.



Elixhausen

Das Dorfzentrum in der Flachgauer Ortschaft soll heuer modernisiert werden. Bürgermeister Michael Prantner will dort auch gleich eine Bewegungszone integrieren. So soll mehr Leben in die Mitte der Ortschaft kommen.



Elsbethen

Bürgermeister Franz Tiefenbacher will im heurigen Jahr unbedingt das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) der Gemeinde fertigstellen. Fertig werden auch die neue Tennisanlage und eine große PV-Anlage am Dach der Turnhalle.



Eugendorf

In Eugendorf gibt es in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister. Ortschef Johann Strasser wird sein Amt Mitte des Jahres an seinen Vize Robert Bimminger übergeben. Den hat Strasser seit 2019 schon langsam in das Amt eingeführt.