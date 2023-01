Auf dem Weg der Stille zu sich selbst finden

Den Überlieferungen zufolge war Gerold ein Einsiedler, der aus einer edlen Familie aus Sachsen stammte. Um das Jahr 960 verließ er Frau und Kinder, um sich in die Einsamkeit in Frisun - dem heutigen St. Gerold - zurückzuziehen. Ein freundlicher Bär soll dem Einsiedler zu Diensten gewesen sein, der den Einheimischen durch Wundertaten und Predigten half. Nach einiger Zeit schlossen sich auch Gerolds Kinder dem Vorbild Gerolds an und unterstützen den Vater, der 970 seinen Besitz dem Kloster Einsiedeln überließ. Die Legende berichtet vom sanften, seligen Entschlafen Gerolds. Tatsächlich lässt das Loch in seiner Kopfreliquie eher auf einen gewaltsamen Tod - etwa durch einen Überfall - schließen. Die Gestalt des Gerold von Großwalsertal dürfte laut dem ökumenischen Heiligenlexikon auf den adeligen Adam von Rätien zurückgehen. Nach dem Tode Gerolds errichteten Mönche des Klosters Einsiedeln eine Propstei an der ehemaligen Wohnstatt des Einsiedlers. Gerolds Gebeine wurden erst nach Einsiedeln, später aber wieder zurück nach Frisun gebracht. Heute befindet sich auf dem Areal der Propstei eine Statue, die Gerold mit dem Bären zeigt.