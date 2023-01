Überraschung! Djamila Rowe zieht in den Dschungel

„Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür“

Die 55-Jährige hat vor zwei Jahren bei „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ in Deutschland gezeigt, wie sehr sie es sich wünscht, einmal in Australien am Lagerfeuer zu sitzen. „Ich glaube, das soll einfach alles so sein. Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht.“