Kiew: Schwere russische Verluste bei Soledar

Zweifel an Eroberung

Am Dienstag hatte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, behauptet, dass Soledar fast erobert und etwa 500 ukrainische Soldaten eingeschlossen seien. Zugleich sprach Prigoschin aber auch von anhaltenden Kämpfen im Stadtzentrum. Das deutete darauf hin, dass Soledar nicht vollständig unter russische Kontrolle gefallen ist. Auch die US-Denkfabrik Institute for the Study of War ist überzeugt, dass Russland die Stadt nicht erobert hat.