„Mehr als 50% der Täter sind Ausländer“

So würde laut Statistik weniger als 50% der Straftaten in Wien von Österreichern begangen werden. Und unter diesen hätten auch „sehr, sehr viele“ einen Migrationshintergrund, was aber statistisch nicht erfasst werden würde, erklärt der hochrangige Polizeibeamte Gerhard Pürstl. Er erzählt auch von Amtshandlungen in machen Bezirken Wiens, „bei denen die Polizisten dann kein deutsches Wort mehr hören“. In einer Großstadt wie Wien sei allerdings klar, dass der Anteil an Migranten in der Bevölkerung höher sei.