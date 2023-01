Zwei Feuerwehrleute halfen bei Unfall als „Sanis“

Die FF Altmünster berichtet:

Am Weg zu einem Feuerwehreinsatz wurden zwei Kameraden der FF Altmünster zu Ersthelfern. Um 21.33 Uhr schrillten die Pager und Handys zur Alarmierung eines Verkehrsunfalls in Altmünster. In der Pichlhofstraße war ein PKW aus nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in eine Gartenmauer gekracht. Dabei wurde der Fahrer unbestimmten Grades verletzt.