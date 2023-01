36-Stunden-Trip: Erster Flug für Pferde-„Pärchen“

Per Lkw ging’s nach Amsterdam, nach der Nächtigung nahe des Airports in den Flugcontainer und in den Frachtraum. Babanitz konnte die Pferde selbst begleiten. „Alles klappte, als würden sie jeden Tag fliegen“, strahlte sie nach dem 36-Stunden-Trip, an dessen Ende es von Dubai per Lkw nach Adu Dhabi ging.