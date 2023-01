„Keine Förderung für Skigebiete unter 1000 Meter“

„Neuprojekte unter 1000 Metern Seehöhe zu fördern, erscheint mir absurd“, sagt Landesrat Stefan Kaineder. Angedacht ist beispielsweise eine Skischaukel in Vorderstoder mit Skipisten in einer Seehöhe von 750 bis 1.200 Meter und ein nordisches Zentrum in der Ortschaft Weigetschlag. Auf 800 Meter Seehöhe soll das Langlaufzentrum entstehen, obwohl es dort in den letzten Jahren, so Kaineder, zu wenig geschneit hatte. Schneedepots sollen die Lösung sein, um auch in nächsten Wintern gut versorgt zu sein. Kaineder sagt: „Dieses Projekt steht im Widerspruch zu den aktuellen Entwicklungen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Niederschläge im Winter auf dieser Höhe als Regen niedergehen, steigen leider rasant.“ Laut dem grünen Landesrat sind Neuprojekte auf einer Seehöhe zwischen 750 und 1200 Meter „völlig aus der Zeit gefallen“.