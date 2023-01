In Touristenhochburg ist Bahnhof weiter ohne WC

In Hallstatt geht es wieder rund! Die Touristen sind zurück und damit auch die zahlreichen Probleme, die es schon vor der Corona-Pandemie gab. So hat der Bahnhof noch immer kein stilles Örtchen. Immer mehr (Tages-)Gäste reisen aber mit dem Zug an. Ins Ortszentrum gelangen sie von dort aus nur über den Seeweg mit dem Schiff.