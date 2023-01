Extreme Grippewelle fordert die Kinderambulanzen

Und auch in den anderen Spitälern in Oberösterreich hat man mit der Infektionswelle zu kämpfen. Am Ordensklinikum in Linz sind die Infektionsstationen mit RS- und Grippe-Patienten voll. Und in Wels werden aktuell zwei kleine Patienten mit dem RS-Virus behandelt, Grippeerkrankte gibt es dort aktuell keine. Dafür war man im Dezember völlig ausgelastet. Die schweren Fälle landen auf der Kinderintensiv des KUK in Linz.