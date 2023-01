Preisdeckel für Wärmepumpe und Co. dauert noch

Die Details der Abwicklung werden jetzt ausgearbeitet. „Mit Ende Jänner sollen die Kunden aktiv informiert werden, wie sie die Unterstützung in Anspruch nehmen können“, heißt es von der Salzburg AG. Dort sitzt seit vergangener Woche der neue Chef Michael Baminger am Ruder und absolviert aktuell eine Kennenlern-Tour durch die Abteilungen. Sein Vorgänger Leonhard Schitter trat bei der Energie AG in Oberösterreich sein Amt an.