Weinviertler Traditionsbäckerei musste schließen

Frischer ging es nicht: Direkt aus dem Ofen der Bäckerei im Nebenraum wurden die noch warmen Backwaren gleich tablettweise zur „Budl“ der Greißlerei in Hanfthal gebracht. Besonders beliebt und überregional bekannt: die knusprigen Salzstangerln, die bissfest-krachenden Semmeln und Spezialweckerl mit Hanfkörnern, am liebsten freilich ofenwarm genossen. Daher herrschte in den Morgenstunden auch immer der größte Andrang in dem seit 1929 bestehenden Laden im Ortszentrum, der seitdem fest in Familienhand ist.