Freund sperrt Lebensgefährtin wegen Eifersucht ein

Kurz vor sieben Uhr früh kam ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg nach einer durchzechten Nacht in die Wohnung seiner 30-jährigen Lebensgefährtin in St. Andrä im Lavanttal. Da diese vorerst das Läuten der Türklingel nicht wahrnehmen konnte, machte ihr der 27-Jährige aus Eifersucht Vorwürfe, es sei ein anderer Mann bei ihr gewesen, wodurch er ihr im Anschluss das Handy wegnahm und sie bis Mittag in Ihrer Wohnung einsperrte. Er fügte ihr Verletzungen unbestimmten Grades zu und bedrohte diese ständig. Um 12:00 gelang es der 30-Jährigen an ihr Handy zu kommen, sich im WC einzusperren, um ihre Mutter zu erreichen, welche die Polizei alarmierte.