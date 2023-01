Iraner soll Anschlag in Deutschland geplant haben

„Staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet“

„Der Beschuldigte ist verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben“, teilten die Ermittler mit. „Die Durchsuchung dient der Auffindung entsprechender Giftstoffe und anderer Beweismittel.“ Der 32-Jährige und eine weitere Person seien in Gewahrsam genommen worden. Die Männer wurden in Unterhose und mit nur notdürftig übergeworfener Jacke über die Straße in ein Einsatzfahrzeug geführt. Keiner der beiden habe Widerstand geleistet. Laut einem Bericht des Fernsehsenders WDR soll es sich bei den beiden Männern um Brüder handeln.