„Topkandidat“ für die Bank: Barisic erhält „Co“

Für Hofmann gilt als neuer Geschäftsführer SK Rapid (der Klub wird heute 124 Jahre alt): „Wir haben den Anspruch, vorne mitzuspielen. Es wäre das falsche Signal, nicht in die Top-3 kommen zu wollen.“ Auch mit eigenen Talenten. „Wir hatten zuletzt sehr viele Nachwuchs-Teamspieler - ich glaube, um die 40 von der U21 runter.“ Dazu stürmten die Jungstars gestern beim U19-Mercedes-Benz-Cup in Sindelfingen (D) vor 4000 Fans ins Halbfinale, soll heute die Titelverteidigung her. Ein Talent, das Rapid am Zettel haben könnte: Ex-Schützling Philipp Wydra, nun beim 1. FC Köln II und im U21-Nationalteam. Aus Hütteldorf heißt es dazu: „Kein Kommentar.“