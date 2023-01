Schnappt sich Ronaldo-Klub nun auch Dortmund-Star?

„Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft“, meinte Reus-Berater Dirk Hebel gegenüber der „Bild“. „Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen.“