Bürgermeister: „Wirt hat übers Ziel geschossen!“

in Posting des Millstätter Gastwirtes Stefan Lercher sorgte in den vergangenen Tagen für große Aufregung und gipfelte schließlich in einer Anzeige. Wie berichtet, hatte der Gastronom in seiner Instagram-Nachricht angekündigt, Veganern, Hippies und Ökos den Zutritt zu seinem Lokal in Zukunft zu verwehren. Besonders großen Groll äußerte der Wirt in seinem Posting gegenüber Arabern, mit denen er schlechte Erfahrungen gemacht habe.