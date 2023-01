Neues Seecamp wird nach Feuer-Inferno gebaut

Ein „Riesenknall“ um 5 Uhr früh. Eine Feuerwalze, die Autos, Wohnwägen und das Seecamp-Gebäude am Zeller See zerstörte. Ausgelöst durch eine achtlos weggeworfene Zigarette. So mancher Einheimischer kann sich noch an den durch explodierende Gasflaschen verstärkten Brand erinnern, der am 2. März enorme Schäden beim Seecamp anrichtete.