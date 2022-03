Tschick verursachte die Feuerwalze im Seecamp

Verkohltes Holz, zerborstene Gasflaschen, das ausgebrannte Metallskelett eines Autos, dunkelgraue Schuttreste eines Wohnwagens und hunderte Eiszapfen, die an den abgebrannten Gebäuderesten herunterhingen: Dieses Bild präsentierte sich der „Krone“ beim Lokalaugenschein am Seecamp in Zell am See. Martin M., Anfang 30 und Pizzakoch im dortigen Restaurant, steht mit seinem Arbeitskollegen etwas entfernt von der Brandruine: Stunden zuvor hat er in dem nun halb zerstörten Gebäude geschlafen: „Schnell aufstehen, Feuer, raus. Das hat die Putzfrau gesagt, als sie uns aufgeweckt hat.“ Martin lief mit seinen Kollegen über den Eingangsplatz zur Straße – nur einen Steinwurf vom Tauernklinikum entfernt. „Als wir auf der anderen Straßenseite waren, ist alles explodiert. Wir haben uns richtig erschreckt.“