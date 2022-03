Schwerer Brand nach Gasexplosion in Zell

Diese Explosion hat ganz Zell am See aus den Federn gerissen! 150 Feuerwehrleute kämpfen aktuell seit rund 5 Uhr in der Früh auf einem Campingplatz gegen Flammen an. In einem Versorgungsgebäude ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Danach entwickelte sich ein schwerer Brand. Verletzt ist zum Glück niemand.