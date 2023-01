Neujahrsvorsatz: Ein Jahr Verzicht auf das Auto

Komplizierter, aber machbar

Am Samstag ist erst Tag 7 an dem er ausschließlich mit dem Drahtesel unterwegs ist. Zum Einkaufen geht es nach Zurndorf, zur Arbeit nach Gattendorf, seine Bank ist in Gols. Ist alles etwas komplizierter? Ja. Aber laut Patzolt machbar. „Es ist alles eine Frage des Zeitmanagements“, erklärt er. „Ich muss zwar früher aufstehen, aber dafür sehe ich Dinge, die mir beim Autofahren wohl nicht aufgefallen wären.“