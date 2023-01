Japan: Thunfisch erzielte auf Auktion 260.000 Euro

Na Prost, Mahlzeit! Dieser Blauflossen-Thunfisch im Bild erzielte auf der ersten Auktion des neuen Jahres auf dem berühmten Fischmarkt von Tokio in Japan einen Preis von umgerechnet rund 260.000 Euro. Der 212 Kilogramm schwere Fisch war an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu gefangen worden. Gekauft haben ihn Yukitaka Yamaguchi, Präsident des Großhändlers Yamayuki, und das Sterne-Sushi-Restaurant Onodera Group am Donnerstag.