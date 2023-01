Bangen um dreijährigen Bub nach Unfalltod der Mama

Für die aus Matrei in Osttirol stammende Mutter (34) und ihre beiden fünf und drei Jahre alten Kinder hätte es ein schöner Ausflug werden sollen, doch die Fahrt über den Pass Thurn endete am Mittwochvormittag, wie berichtet, in einem tragischen Unfall: Bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Kleinbus wurde die 34-Jährige so schwer verletzt, dass sie am Nachmittag im Spital verstarb. Die Osttirolerin war auf die Gegenspur ausgewichen, weil ein 29-jähriger Autolenker vor ihr gebremst hatte und sie nicht rechtzeitig anhalten konnte.