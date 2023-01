Kebap-Lokal kassierte zu Unrecht Corona-Bonus

Angeklagte war nur am Papier Chefin

Vor Gericht sollte sich aber schnell herausstellen, dass die 32-jährige Rumänin nur am Papier Geschäftsführerin war und wenig Verständnis für Betriebsführung und Zahlen hat. Ihr Mann, ein wegen Drogenhandel vorbestrafter Afghane, dürfte das Zepter in der Hand gehabt haben. „Ich habe mit dem Geschäft nicht viel zu tun gehabt, es lief nur auf meinem Namen“, gab die Mutter dreier kleiner Kinder auch zu. Sie gestand den Betrug aber und betonte: „Er ist nicht schuld, ich habe diese Anträge gestellt, es ist meine Schuld“. Von ihrem Mann ist sie inzwischen getrennt und möchte sich scheiden lassen.