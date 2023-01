Bologna unterliegt zum Jahresauftakt der AS Roma

Die ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic und Stefan Posch sind in der italienischen Serie A mit einer Niederlage aus der WM-Pause zurückgekehrt! Mit dem FC Bologna musste sich das Duo in der ersten Runde des neuen Jahres bei Salzburgs Europa-League-Gegner AS Roma mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.