Dinosaurierkrallen von Ausstellung gestohlen

Unbekannte haben die oberen Gliedmaßen eines Dinosauriers aus einer Ausstellung in Italien gestohlen. Der Dino lebte vor mehr als 100 Millionen Jahren, es handelt sich um ein fossiles Exemplar des Psittacosaurus. Zu sehen war es in der Ausstellung „Lost Hangar, dinosaurs revealed“, die in der norditalienischen Stadt Padua gezeigt wird. Der Diebstahl wurde vom Personal bei einer Kontrolle kurz nach der Schließung bemerkt.