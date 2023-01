Royals: „Mit jedem TV-Auftritt brennt eine Brücke“

Mit der Krönung von König Charles III im Mai werde sicherlich eine neue Ära der Royals beginnen. Das habe er schon bei seiner Weihnachtsansprache deutlich gemacht. Doch das Verhältnis mit der Verwandtschaft bleibt kompliziert. Prinz Harrys neues Auspacker-Buch wird am 10. Jänner erscheinen, er selbst sorgte mit TV-Auftritten für Furore. „Ich hätte gerne meinen Vater zurück“, sagt Prinz Harry in einem der Interviews. Nur weil man die Monarchie verlassen habe, bedeute das nicht, dass man die Familie verlassen müsse, so Sully. „Wie soll eine Versöhnung so funktionieren und wieso muss er der Welt davon erzählen?“, fragt sich Sully. „Es ist eine Show, die viele Menschen in Großbritannien nicht mehr interessiert, die haben nämlich andere Sorgen.“