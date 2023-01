Zurück zum Ursprung

Lange Jahre, konkret: Seit 2018, mussten die Fans der Krimiserie „Schnell ermittelt“ auf neue Folgen warten, am Montag ist es endlich so weit: Die 7. Staffel geht um 20.15 Uhr in ORF 1 an den Start. Und so viel sei verraten: Es ist ein fulminantes Comeback!