Neue Regel verursacht Verwirrung in Salzburg

Prinzipiell wird die Maßnahme in Salzburg begrüßt. Gerade für das Abfallservice in der Stadt Salzburg sorgt das aber für zusätzliche Herausforderungen, weil die Säcke alle 14 Tage abgeholt werden. Die Hälfte des Stadtmülls landet übrigens immer noch ungetrennt in den Tonnen. Offene Kritik übt der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): „Jetzt müssen wir das System ändern und wenn in zwei Jahren das neue Pfandsystem in Kraft tritt, müssen wir es schon wieder ändern.“ Ihm wäre die gleichzeitige Einführung lieber gewesen.