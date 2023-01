Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Kinga ist eine achtjährige Mischlingshündin, die sehr freundlich zu Menschen ist und eher wenig Interesse gegenüber anderen Hunden zeigt. Kinga hatte vermutlich einen Unfall und daher einen alten Bruch, dieser wurde bereits operiert und behandelt. Zurzeit erhält sie Akupunktur, Muskellockerung und Physiotherapie. Inwieweit dies alles in Zukunft notwendig ist, ist noch unbekannt. Die hübsche Hündin ist stubenrein, kann an der Leine gehen und freut sich über ein barrierefreies ebenerdiges Zuhause mit Garten am Stadtrand oder Land. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.