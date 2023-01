Verlobt, na und? Megan Fox sucht sexy Gespielin

Verlobt, na und?

Fox und Kelly (bürgerlicher Name: Colson Baker) waren im Mai 2021 am Set ihres gemeinsamen Thrillers „Midnight in the Switchgrass“ zusammengekommen. Laut der 36-Jährigen auf ihrem Instagram hatten sie sich mit einem blutigen Ritual am 11. Januar 2022 verlobt: „Ich habe Ja gesagt … und dann haben wir gegenseitig unser Blut getrunken.“