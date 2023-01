„Pointer Sisters“-Mitglied Anita (74) gestorben

In den 70ern und 80ern feierten die Pointer Sisters mit ihrer Mischung aus Pop, Country und R&B Erfolge mit Hits wie „I‘m So Excited“ oder „Jump (For My Love)“. Die Band veröffentlichte mehr als 15 Alben. Nun ist Anita Pointer - die zweitälteste der vier Schwestern der Formation - am Samstag in Beverly Hills im Alter von 74 Jahren „nach einem heldenhaften Kampf“ verstorben.