Jugendliche in Wien horteten Waffen in Wohnung

Zahlreiche Waffen hatten zwei Jugendliche in einer Wohnung in der Columbusgasse in Wien-Favoriten gehortet. Am Silvesterabend feuerten die Brüder mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster in die Luft. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, die beiden 18-Jährigen flogen auf.