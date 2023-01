Tiroler Feuerwehren zu Silvester im Dauereinsatz

Container, Hecke und Müllraum in Flammen

Wenig später stand in Innsbruck Hötting ein Altkleidungscontainer in Flammen. Ein Pkw-Lenker nahm den Brand wahr und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck öffnete den Container mit dem Metallschneider und konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen. Wohl auch durch eine Rakete oder einen Böller geriet gegen 00:30 Uhr eine Hecke eines Mehrparteienhauses in Inzing in Brand. Die freiwillige Feuerwehr konnte auch dieses Feuer erfolgreich löschen. Und auch in Niederndorf gelang es den Einsatzkräften, einen Brand im Müllraum eines Mehrparteienhauses erfolgreich zu bekämpfen.