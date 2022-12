„Suppe mit Sinn“: Genießen für den guten Zweck

Bisher 500.000 Suppen für gute Sache serviert

Für jede verkaufte „Suppe mit Sinn“ fließt ein Euro an die Tafeln, die genießbare Lebensmittel vor der Vernichtung retten und damit bedürftige Menschen versorgen. „Durch unsere Winterhilfsaktion möchten wir sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Situation, für die individuellen Schicksale der Menschen in Not schaffen“, so Alexandra Gruber von der Wiener Tafel. In den letzten 15 Jahren wurden bereits 500.000 Suppen für den guten Zweck serviert.