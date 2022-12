„Politiker müssen beginnen, Klartext zu reden“

Krieg, Teuerung und Klimakrise. Die Stimmung im Land im zum Jahreswechsel alles andere als rosig. „Mann kann hier nicht immer nur sagen, es ist alles in Ordnung“, ist sich Politik-Journalist der „Krone“ sicher. „Der Wohlstand, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten, der ist jetzt vorbei.“ Man müsse anerkennen, dass die Zeiten härter werden. „Politiker müssen nächstes Jahr beginnen, Klartext zu reden,“ wünscht sich Vogl. Viele Politiker würden die Themen sehr verklausuliert ansprechen. Es brechen härtere Zeiten an und das müsse man den Leuten auch vermitteln.