FIFA-Präsident Infantino würdigt verstorbenen Pelé

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einer Stellungnahme des Fußball-Weltverbandes an die Leistungen Pelés erinnert. „O Rei“, der König, wie Pelé genannt wurde, sei in vielerlei Hinsicht einzigartig gewesen. „Pelé tat Dinge, von denen kein anderer Spieler auch nur zu träumen wagte“, schrieb Infantino über die am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo verstorbene Legende.