Auszeichnung für Saxophonist Wolfgang Puschnig

Mit dem Who is Who der internationalen Jazzszene gibt Christoph Huber, Leiter des Wiener Jazzclubs „Porgy & Bess“ Einblick, mit wem Landeskulturpreisträger Wolfgang Puschnig spielt. Er möge auch nach dieser Auszeichnung (14.500 €) „keinesfalls leiser tröten“, was der Sax-Star mit Cellistin Asja Valčić virtuos bejaht. Von der Wichtigkeit, Kultur zu unterstützen, und sich in radikaler Zivilisationswende seiner Verantwortung bewusst zu sein, spricht Katja Gasser in ihrer Rede „Zur Lage der Kultur“.