Was Andy Borg zu Silvester diesmal nicht vermisst

Quoten-Höhenflüge

„Es ist die schönste Zugabe in meinem Fernsehleben“, so Andy Borg selbst über die Show (seit 2018 ist er damit on Air), von der die Macher sagen, dass sie ein Phänomen ist. Denn sie wird in Deutschland und Österreich auch bundesweit geschaut, liegt mit den Quoten in der Hauptsendezeit am Samstagabend in der Spitzengruppe, zeitweise nach der ARD und dem ZDF, sogar vor den Privatsendern. Ein schöner Erfolg also, den Andy diesmal mit Mama Ingeborg und Papa Adolf teilt. Denn auch sie sind so wie seine Ehefrau Birgit seine allergrößten Fans. Und ein wenig Rückendeckung von daheim tut ja auch gut. . .