„Gekipptes Fenster ist Einladung für Einbrecher“

‚Prime-Time‘ für Einbrecher: Von November bis März schlagen sie am häufigsten zu. „Einbrecher sind feige Täter. Sie wollen unbemerkt bleiben und deshalb im Dunkeln arbeiten“, weiß Christian Gruböck, Spezialist für Kriminalprävention beim Landeskriminalamt in Wien. Ein Einbruch sicher ist all jenen, die ihre Fenster gekippt oder die Tür nur ins Schloss fallen lassen: „Da ist der Täter in 10 Sekunden drin“. Im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter gibt der Gruppeninspektor aber auch Entwarnung: Dass Menschen bei Einbrüchen gefesselt oder verletzt werden, sei eine Seltenheit.