Weissensee ab Freitag zum Eislaufen freigegeben

„Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint. In den letzten zwei Nächten gab es ausreichend Minusgrade im Bereich der Eisfläche. Und vor allem blieb tagsüber ein Kaltluftsee über der Eisfläche liegen“, teilt Bernhard Jank, Eismeister vom Weissensee in Oberkärnten mit. „Daher können wir ab Freitag, dem 30. Dezember, die präparierten Flächen am Westteil vom Weissensee offiziell für den Eisbetrieb freigeben.“