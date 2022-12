Weissensee: Mit Vollgas durch Pulverschnee flitzen

Umweltfreundlich und fast lautlos

Vergangene Woche wurden die ersten Moonbikes Kärntens an Wolfgang Wernitznig von „Weissensee Aktiv“ ausgeliefert und bereits Freitag gaben wir am Ufer des Weißensees kräftig Vollgas. Geradeaus kein Problem, doch schon die erste Kurve will mir nicht so ganz gelingen. „Du musst dich richtig hineinlegen“, rät mir Wolfgang. Und er hat recht. Noch mehr Gas, schon pflügen wir regelrecht durch den Pulverschnee – der Grinser in meinem Gesicht wird immer breiter.