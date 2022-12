Maler Franz Jenull: Spielformen im Abstrakten

Die Kunstform der „Schärfungen“

Zwischen Venedig, Innsbruck und Florenz entwickelte der 1949 in Kärnten geborene Maler Franz Jenull nach seinem Studium bei Emilio Vedova an der Accademia di Belle Arti in Venedig in vielen Farbschichten und Übermalungen, „Schärfungen“ wie er sie nennt, und in einem Wechselspiel von Spontanität und Kontrolle eine gegenstandslose Malerei, die Farbe und Form zu einer poetischen, in ihrer Rhythmik auch musikalischen Dichte zusammenführt und so ganz neue Bildräume eröffnet. Mit den Worten von Kurator Günther Moschig entwickelte sich Jenulls künstlerisches Werk ab 1980 dialektisch zwischen figurativ und abstrakt. Wobei die seit der Moderne weitergetragene Dichotomie zwischen Figuration und Abstraktion von ihm dabei aufgelöst und ins „Figurale“ geführt wurde. Die anatomische Figur hingegen bleibt im Zentrum seines Interesses und steht am Anfang jedes Bildes. Im Sommer 2012 wurde die Galerie am Wörgler Polylog baulich adaptiert. Parallel wurde ein Förderverein gegründet. Als Proponenten in diesem Verein sind seit damals Luggi Ascher als Kulturmanager der Stadtgemeinde Wörgl und auch der Kunsthistoriker Günther Moschig als Kurator tätig.