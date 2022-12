Tiroler Polizei zu Silvester in Alarmbereitschaft

Auch in Tirol wird die Polizei aufgrund der Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahre zum Jahreswechsel auf Basis eines „speziellen Einsatzkonzeptes“ operieren. Besonders im Fokus: Die Silvesterfeiern bzw. der „Bergsilvester“ in der Landeshauptstadt Innsbruck. Eskalationen wie jene in der Halloweennacht in Linz sollen unbedingt vermieden werden.