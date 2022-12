„Heutzutage werden wir alle kontrolliert“

Dana Gillespie lebt mittlerweile wieder in London, ihre Beziehung zu Wien ist aber immer eine besondere geblieben. Und so kommt sie nach wie vor drei Mal im Jahr in ihre alte Wahlheimat, um im Jazzland aufzutreten. In „Ohne Maulkorb“ erzählt sie, dass sie gerade dabei ist, ihr 73. (!) Album aufzunehmen und sie erinnert sich an die wilden 60er und 70er - an Erlebnisse, die heute so nicht mehr möglich wären, weil die Welt eine andere sei und wir „heutzutage alle kontrolliert werden“, wie sie im Gespräch sagt. Das ganze Interview, sowie Ausschnitte aus den legendären Badewannen-Interviews und weiteres, spannenden Archiv-Material sehen Sie im Video oben!