So geht der Jahreswechsel sicher über die Bühne

Gründe, um das auslaufende Jahr zu feiern, gibt es kaum. In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg, das Coronavirus treibt nach wie vor sein Unwesen und die Teuerung belastet täglich die Menschen. Die Aussichten auf 2023 sind ebenfalls nicht rosig. Dennoch werden am 31. Dezember wieder unzählige Raketen in den Himmel geschossen, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen.